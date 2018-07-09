İsrailli Milletvekillerinden Mescid-i Aksa'ya Baskın

İsrailli 3 milletvekili Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya polis eşliğinde baskın düzenledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bakanların ve milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermesinin ardından 3 İsrailli milletvekili işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Polis eşliğinde Fas Kapısından Mescid-i Aksa'ya giren Yahudi Evi Partisi üyesi Şuli Moalim ve Likud Partisi üyesi Yehuda Glick ve Amir Ohana Aksa'nın avlusunda Talmudik ayin yaptı.

İsrail Tarım Bakanı ve Yahudi Evi Partisi milletvekili Uri Ariel de dün Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Ekim 2015'te Filistinliler ile İsrail askerleri arasında yaşanan gerginliklerin ardından Netanyahu, İsrailli milletvekilleri ve bakanların Mescid-i Aksa'ya girmelerini yasaklamıştı. Netanyahu, geçen hafta bakanlar da dahil her meclis üyesinin düzenli olarak Mescid-i Aksa'yı ziyaret edebileceğini açıklamıştı. - KUDÜS