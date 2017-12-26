İsrailli Milletvekilinin, Filistinli Tutukluların Ailelerine Saldırısı

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, İsrail'deki Likud Partisi milletvekili Oren Hazan'ın, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilerin ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak, tutukluların yakınlarına sözlü saldırıda bulunmasının "İsrail'in ırkçılığının yeni bir delili" olduğunu belirtti.



Sinvar, Gazze'de düzenlenen Hamas'ın muhtarlar ve aşiret liderleri buluşmasında yaptığı konuşmada, İsrailli milletvekilinin dün Gazze'den yola çıkan ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak, tutukluların yakınlarına sözlü saldırıda bulunmasının "İsrail'in ırkçılığının yeni bir delili" olduğunu söyledi.



"Dün esirlerimizin ailelerinin yaşadıkları, Siyonistlerin sömürgeci planlarıyla mücadele için gücümüzü birleştirmemiz gerektiğini bir kez daha ortaya koydu." diyen Sinvar, "Hamas hareketi olarak, esirlerimizin davasının bizim davamız olduğuna ant içiyoruz. Onları aramızda görene dek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Bu arada toplantıda Hazan'ın hakaretlerine maruz kalan Filistinli tutuklulardan Abdurrahman Ebu Lebde ile Ahmed eş-Şena'nın annelerine saygı gösterisinde bulunuldu.



Salonda bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, tutukluların annelerini çağırarak, yanına oturma davetinde bulundu.



Heniyye, İsrailli milletvekilinin yaptıkları karşısında dik duruş sergileyen tutuklu yakınlarını takdir etti.