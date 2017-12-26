İsrailli Milletvekilinden Filistinli Tutukluların Ailelerine Hakaret

İsrailli milletvekili Oren Hazan, Filistinli tutukluların ailelerin taşıyan otobüse binerek tutukluların yakınlarına hakaret etti.



İsrail'deki Likud Partisi milletvekili Oren Hazan, Filistinli tutukluların ailelerin taşıyan otobüsünü durdurarak, tutukluların yakınlarına hakaret etti.



İsrailli milletvekili Oren Hazan, Gazze'den Nefha Cezaevindeki yakınlarını ziyaret etmek isteyen Filistinli tutukluların yakınlarının içerisinde bulunduğu otobüsü durdurdu. Otobüse binen Hazan, Filistinlilerin gün ışığı göremeyeceğini ifade ederek, ailelerin ziyaretini yasaklamak için elinden geleni yapacağını savundu. - GAZZE