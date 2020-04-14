İsrailli insan hakları örgütü: İsrail hükümeti Yahudi teröristleri koruyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İsrailli insan hakları örgütü: İsrail hükümeti Yahudi teröristleri koruyor - Haberler
İsrail, Güncel

İsrailli insan hakları örgütü: İsrail hükümeti Yahudi teröristleri koruyor

İsrailli insan hakları örgütü "Peace Now" (Barış Şimdi), İsrail hükümeti ve askeri kurumlarının Filistinlilere saldırı düzenleyen "Yahudi terör örgütünü" koruduğunu belirtti.

14.04.2020 22:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:30
İsrailli insan hakları örgütü: İsrail hükümeti Yahudi teröristleri koruyor

İsrailli insan hakları örgütü "Peace Now" (Barış Şimdi), İsrail hükümeti ve askeri kurumlarının Filistinlilere saldırı düzenleyen "Yahudi terör örgütünü" koruduğunu belirtti.

İsrail'in başkenti Tel Aviv merkezli sol eğilimli örgütün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, fanatik Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ölü Deniz (Lut Gölü) yakınlarında bulunan 3 Filistinliye düzenlediği saldırı kınandı.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in zaman zaman Filistinlilere saldırı düzenlemekle gündeme gelen "Tepe Gençliği (Hilltop Youth) adlı fanatik Yahudi yerleşimci grubun temsilcisi olmakla suçlandığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Hükümet kadrolarında Naftali Bennet gibi söz konusu grubun temsilcisi Savunma Bakanı oluyorsa, bu tür suçların işlenmesi normal olur. İsrail hükümeti Yahudi teröristleri koruyor."

"Tepe Gençliği" mensuplarının uzun yıllardır Filistinli çiftçilere, aktivistlere, politikacılara ve hatta İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilere yönelik şiddete başvurduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu grubun İsrail'deki "aşırı sağcı hükümetin" ve güvenlik kurumlarının "sınırsız" desteğini aldığı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu grup "zararlı otlar" şeklinde nitelenirken, İsrail hükümeti de "bu zararlı otları sulamak"la suçlandı.

Ne olmuştu?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan bir kişiyle temasta bulundukları gerekçesiyle Ölü Deniz civarında karantinada tutulan "Tepe Gençliği" mensubu fanatik bir grup Yahudi yerleşimci, dün bulundukları alanın yakınında kamp yapan 3 Filistinliye taşlarla saldırmış ve araçlarını ateşe vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

'Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı' Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Bakan Koca 'Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?' sorusunu yanıtladı Haberler
Bakan Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusunu yanıtladı
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Bakan Selçuk'tan lise öğrencilerine müjde: Eğitim ve sertifika bizden Haberler
Bakan Selçuk'tan lise öğrencilerine müjde: Eğitim ve sertifika bizden
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı
Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi
Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi
Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı
Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi
Trump'ın 'Koronavirüsün tedavisinde etkili' diyerek övdüğü ilacın testlerinde denekler öldü
Trump'ın "Koronavirüsün tedavisinde etkili" diyerek övdüğü ilacın testlerinde denekler öldü
Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi
Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu
Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı
Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı
Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor
Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı
Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız
Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Hakkı Saruhan Oluç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Balamir Acun Ilıcalı Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Spor Radamel Falcao Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İnfaz Nisan Kavga Futbolcu
Şu an buradasınız: İsrailli insan hakları örgütü: İsrail hükümeti Yahudi teröristleri koruyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 23:03:47. #1.14#
title