İsrailli iki hava yolu şirketi, Fas'a doğrudan uçuşa hazır olduğunu duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İsrailli iki hava yolu şirketi, Fas'a doğrudan uçuşa hazır olduğunu duyurdu

10.12.2020 22:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 22:44
İsrailli iki hava yolu şirketi, Fas'a doğrudan uçuşa hazır olduğunu duyurdu

Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki için anlaşmaya vardığının açıklanmasının ardından İsrailli iki hava yolu şirketi, Fas'a doğrudan uçuşa hazır olduklarını belirtti.

Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki için anlaşmaya vardığının açıklanmasının ardından İsrailli iki hava yolu şirketi, Fas'a doğrudan uçuşa hazır olduklarını belirtti.

İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrailli "El Al" ile "Israir" hava yolu şirketleri, Rabat ile Tel Aviv arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının ardından iki ülke arasında doğrudan uçuş rotası başlatmaya hazır olduklarını açıkladı.

Israir CEO'su Uri Sirkis, "Tüm taraflar ciddi ise 3 ay içinde doğrudan bir uçuş rotası açılabilir." ifadelerini kullandı.

"El Al" şirketi de gerekli tüm izinlerin alınması şartıyla Fas'a doğrudan uçuşlar için operasyonel hazırlıklara başlayacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

İlgili Haberler

Kartepe zirve yolu kışa hazır
Kartepe zirve yolu kışa hazır
Hava kirliliğinin 'kötü' olduğu Düzce için doğal gaza teşvik önerisi
Hava kirliliğinin 'kötü' olduğu Düzce için doğal gaza teşvik önerisi
Son Dakika | Soylu: '2018'den bugüne kadar 6 bin emniyet personelinin doğrudan trafik birimlerine ataması yapıldı'
Son Dakika | Soylu: "2018'den bugüne kadar 6 bin emniyet personelinin doğrudan trafik birimlerine ataması yapıldı"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Donald Trump Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu
Magazin Seda Sayan Öykü Çelik Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Pierre Webo Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrailli iki hava yolu şirketi, Fas'a doğrudan uçuşa hazır olduğunu duyurdu - Tel Aviv
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 22:44:48. #1.14#
title