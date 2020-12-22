İsrailli heyet ilk resmi ziyaret için Fas'a gitti

İsrail ile Fas arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına varılmasının ardından Tel Aviv'den Rabat'a ilk resmi ziyareti gerçekleştirecek heyet yola çıktı.

İki ülke arasındaki ilk ticari uçuş olması nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda yapılan resmi törenin ardından İsrailli ve ABD'li heyeti taşıyan uçak Fas'a hareket etti.

İlişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından İsrail'den Fas'a yapılan ilk resmi ziyarette, İsrail heyetine Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat öncülük ediyor.

Shabbat ve beraberindeki İsrailli yetkilileri taşıyan uçakta, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in aralarında yer aldığı ABD'li yetkililer de bulunuyor.

Ziyaret kapsamında İsrail ile Fas arasında bir dizi anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık'ta İsrail ile resmi ikili temasların ve diplomatik ilişkilerin "mümkün olan en kısa sürede" yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci