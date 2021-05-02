İsrailli güvenlik görevlisinin, engelli olduğu söylenen Filistinliyi darbettiği görüntüler tepki topladı
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İsrailli güvenlik görevlisinin, engelli olduğu söylenen Filistinliyi darbettiği görüntüler tepki topladı

İsrailli güvenlik görevlisinin, engelli olduğu söylenen Filistinliyi darbettiği görüntüler tepki topladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrailli güvenlik görevlisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te engelli olduğu belirtilen Filistinli Fadi Salah Muhsin'i darbettiği görüntüler ortaya çıktı.

İsrailli güvenlik görevlisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te engelli olduğu belirtilen Filistinli Fadi Salah Muhsin'i darbettiği görüntüler ortaya çıktı.

Filistin basınında paylaşılan görüntüde, İsrailli bir güvenlik görevlisinin Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde Muhsin'i yere yatırarak yumrukladığı görülüyor.

Saldırının ardından kaydedilen görüntülerde, Muhsin'in yüzündeki yaralar dikkati çekiyor.

Ağabey Şadi Muhsin yerel basına yaptığı açıklamada, kardeşinin Mescid-i Aksa'da namaz kıldıktan sonra evine dönerken İsrailli güvenlik görevlilerince durdurulduğunu belirterek, "Ona nereye gittiğini sormuşlar. O da eve gittiğini söylemiş. Gaz sıkmalarının ardından yere düşmüş ve darbetmeye başlamışlar." ifadelerini kullandı.

Haberde, Muhsin'in engelinin ne olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, saldırganın, İsrail İmar Bakanlığı tarafından özel bir güvenlik şirketi aracılığıyla Doğu Kudüs'teki "Yahudi yerleşimcilere ait konutları koruma" amacıyla istihdam edilen güvenlik görevlilerinden biri olduğu ifade edildi.

İnsan hakları örgütü Peace Now'un verilerine göre, İsrail İskan Bakanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan "Yahudi yerleşimcilere ait konutları korumak amacıyla" özel güvenlik şirketlerine her yıl 31 milyon dolar ödüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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