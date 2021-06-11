İsrailli gardiyanların Filistinli tutukluları darbettiği anların görüntüleri ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrailli gardiyanların Filistinli tutukluları darbettiği anların görüntüleri ortaya çıktı

İsrailli gardiyanların Filistinli tutukluları darbettiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail'deki bir hapishanede gardiyanların Filistinli tutukluları yerlerde sürüklediği ve darbettiği anların görüntüsü yayımlandı.

İsrail'deki bir hapishanede gardiyanların Filistinli tutukluları yerlerde sürüklediği ve darbettiği anların görüntüsü yayımlandı.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre tepkiye neden olan görüntü, 24 Mart 2019'da Necef Çölü'ndeki El-Nakab Hapishanesi'nin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Hapishane yönetiminin Filistinli tutukluların "kaçak" olarak soktukları telefonlarla görüşme yapmasını engellemek için çevreye sinyal kesiciler yerleştirme planının ardından gerginlik arttı.

Gerginliğin artması üzerine çıkan olaylarda Filistinli bir tutuklu iki İsrailli görevliyi bıçakladı. Bunun üzerine gardiyanlar Filistinli tutukluların bulunduğu alana girdi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kelepçelenen Filistinli tutukluların şiddet kullanılarak, zorla bir alanda toplandığı görülüyor.

İsrailli gardiyanların yerlerde sürüklediği Filistinli tutuklulara coplarla vurduğu ve tekmelediği de kameraya yansıyor.

Haberde, güvenlik kameralarına rağmen Filistinli tutukluları darbeden gardiyanların tamamının kimliğinin "tespit edilmediği" öne sürüldü.

Savcı dosyayı kapatmış

Haberde, en az 10 gardiyanın Filistinli tutukluları darbettiği ancak sadece dördünün darp nedeniyle kısaca sorgulandığı belirtildi.

Filistinli tutukluların kendilerini darbeden gardiyanları teşhis edebileceklerini belirtmelerine rağmen herhangi bir işlem yapılmadığına dikkat çekilen haberde soruşturmayı yürüten İsrail savcısının polisin tavsiyesi üzerine dosyayı kapatma kararı aldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'İlişkilerin normal bir şekilde seyredebilmesi için İsrail'in saldırgan politikalardan vazgeçmesi lazım'
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İlişkilerin normal bir şekilde seyredebilmesi için İsrail'in saldırgan politikalardan vazgeçmesi lazım"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç
Magazin Hande Erçel Fatma Turgut Kerimcan Durmaz Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ozan Tufan Merih Demiral Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrailli gardiyanların Filistinli tutukluları darbettiği anların görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 15:05:39. #1.13#

title