İsrailli eski komutanlardan "yerleşimcilerin şiddeti 3. intifadaya yol açabilir" uyarısı

İsrail ordusunun eski komutanları, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin 3. İntifada'ya yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İsrail Ordusu Merkez Komutanlığında görev yapmış, halihazırda sivil bir kuruluş olan İsrail'in Güvenliği Komutanları Hareketi üyesi 3 eski komutanın mesajı, Haaretz gazetesinde yayımlandı.

Fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından uygulanan "kontrolsüz şiddetin" İsrail ordusunun caydırıcı gücünü sabote ettiğini savunan komutanlar, "yerleşimcilerin, toplu ve örgütlü şekilde şiddet uyguladığını, devletin egemenliğine ve yasalarına, özellikle devletin güç kullanımı üzerindeki tekeline meydan okuduğunu" vurguladı.

Komutanlar, yerleşimcilerin şiddetine yönelik uluslararası ilginin kritik bir noktaya ulaştığına, bu şiddetin "İsrail'in sadece düşmanlarından değil, Washington yönetimi, ABD Kongresi ve ABD'deki Yahudi cemaati dahil olmak üzere seçkin dostları tarafından da sert bir şekilde eleştirilmesine neden olduğunu" belirtti.

Yerleşimci şiddeti Müslüman ülkelerle normalleşme sürecine zarar veriyor

Batı Şeria'daki kaos ortamının Mısır, Ürdün ve Körfez ülkelerindeki dost Arap liderlerinin yanıt vermesini gerekli kıldığını ifade eden İsrailli eski komutanlar bu sürecin ayrıca Arap ve bölge dışındaki Müslüman ülkelerin İsrail'le normalleşme sürecine de zarar verebileceğini aktardı.

Komutanlar, bu "yıkıcı durumun" ivedilikle ele alınmazsa kontrolden çıkacağı konusunda uyardı.

Söz konusu durumun güvenlik koordinasyonu dahil ciddi sonuçlara yol açacağına işaret edilen mesajda, Filistinlilerin kendilerini savunmak için örgütlenecek kadar umutsuzluğa kapıldıklarına ve bu gelişmenin de 3. İntifada'ya dönüşebileceğine dikkat çekildi.

Mesajda, çatışmanın, Batı Şeria'daki Arap vatandaşların dayanışmasıyla İsrail içine intikal edebileceği kaydedildi.

Fanatik yerleşimcilerin şiddetinin, ahlaki açıdan tahammül edilemeyeceğini vurgulayan İsrailli eski komutanlar, İsrail'deki siyasi ve askeri yetkililere, yerleşimci şiddeti olgusunun güçlü ve kararlı bir şekilde ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.

Yahudi yerleşimcilerin, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilerin arazilerine ve gayrimenkullerine yönelik saldırılarında son zamanlarda ciddi bir artış yaşanıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet