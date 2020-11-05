İsrailli eski bakan Kara'dan kritik açıklama: Amerikan Yahudileri Trump'a ihanet etti

ABD'deki tarihi başkanlık seçiminde oy sayma işlemi devam ederken, İsrail'den kritik açıklama geldi.

ABD'deki tarihi başkanlık seçiminde oy sayma işlemi devam ederken, İsrail'den kritik açıklama geldi. Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara, Amerikan Yahudilerinin büyük çoğunluğunun başkanlık seçiminde Demokrat Partinin adayı Joe Biden'a destek vererek Başkan Donald Trump'a "ihanet" ettiğini iddia etti.

ABD seçiminde tarihi anlar yaşanıyor. ABD başkanlık seçimlerinin sonuçları beklenirken, eyaletlerde bıçak sırtı bir yarış var. Bu yıl postayla ya da şahsen kullanılan 160 milyondan fazla oyun sayım işlemi devam ediyor. İsrail'den ise ABD seçimlerine yönelik kritik bir açıklama geldi.

AMERİKAN YAHUDİLERİ TRUMP'A İHANET ETTİ

İsrail'in eski letişim Bakanı Eyüb Kara, Amerikan Yahudilerinin büyük çoğunluğunun başkanlık seçiminde Demokrat Partinin adayı Joe Biden'a destek vererek ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'a "ihanet" ettiğini iddia etti. Seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kara, "Amerikan Yahudilerinin yüzde 72'sinin minnettar olmaması ve Joe Biden'i seçmesi büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı