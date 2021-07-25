İsrailli ekonomist Amir Hayek, ülkesinin Abu Dabi Büyükelçisi oldu
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İsrailli ekonomist Amir Hayek, ülkesinin Abu Dabi Büyükelçisi oldu

İsrailli ekonomist Amir Hayek, ülkesinin Abu Dabi Büyükelçisi oldu
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ekonomist Amir Hayek'in, Abu Dabi Büyükelçisi olarak atandığını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ekonomist Amir Hayek'in, Abu Dabi Büyükelçisi olarak atandığını açıkladı.

Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hayek'in, Abu Dabi Büyükelçisi olarak atanmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Hayek, turizm ve ekonomi alanlarında bilgi ve deneyim sahibi, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında köprü kurmak için uygun kişi." ifadesini kullanan Lapid, Hayek'e görevinde "bol şans" diledi.

İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül 2020'de, Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Bu anlaşmadan sonra BAE hükümeti, 24 Ocak'ta, ülkenin İsrail'deki Büyükelçiliğinin Tel Aviv'de inşa edilmesi kararı almıştı.

İsrail, ilişkilerin normalleşmesinden sonra BAE büyükelçiliği için Eitan Naeh'i geçici misyon şefi olarak Abu Dabi'ye atamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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