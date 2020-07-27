İsrailli düşünce kuruluşu: İsrail, Libya'da Hafter güçlerine lojistik, istihbarat ve eğitim desteği...
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İsrailli düşünce kuruluşu: İsrail, Libya'da Hafter güçlerine lojistik, istihbarat ve eğitim desteği...

İsrail merkezli düşünce kuruluşu BESA (Begin-Sadat Stratejik Araştırmalar Merkezi), Tel Aviv yönetiminin Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere lojistik, istihbari ve eğitim desteği sağlaması ve ABD üzerindeki nüfuzunu kullanarak...

İsrailli düşünce kuruluşu: İsrail, Libya'da Hafter güçlerine lojistik, istihbarat ve eğitim desteği...
27.07.2020 16:41 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:50

İsrail merkezli düşünce kuruluşu BESA (Begin-Sadat Stratejik Araştırmalar Merkezi), Tel Aviv yönetiminin Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere lojistik, istihbari ve eğitim desteği sağlaması ve ABD üzerindeki nüfuzunu kullanarak Washington'un Trablus hükümetine desteğini durdurması gerektiğini yazdı.

Irina Tsukerman imzasıyla yayımlanan "İsrail, Libya'da kendisini Türkiye, İran ve ABD ile karşı karşıya mı bulacak?" başlıklı makalede, İsrail'in, Libya'da Türkiye'nin de desteklediği Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru hükümete karşı, Hafter lehine rol alması için bir dizi önerilere yer verildi.

İsrail'in, "müttefiklerinin ortak düşmanlara karşı savaşıp galip gelmesinde, onlara yardım etmek için çatışmalara doğrudan müdahil olmak zorunda olmadığına" işaret edilen makalede, şu öneriler dikkati çekti:

"İsrail, Libya'da (Hafter'e bağlı sözde) Libya Ulusal Ordusu askerlerinin eğitilmesi, önemli lojistik ve istihbarat desteği sağlanması ve Ulusal Mutabakat Hükümetine, düşman İslamcı milislere ve devlet aktörlerine desteğini sonlandırması için Washington üzerinde siyasi etki kurma şeklinde bir rol oynayabilir."

Makalede, Hafter güçlerinin de "Kuzey Afrika'daki düşman İslamcı ağın" yayılmasını engellemek için "İsrail'le ortak çalışmaktan yana olduğu" ifade edildi.

İsrail'in Libya'daki operasyonlarda rol aldığına dair şimdiye kadar bir kanıt olmadığına işaret edilen makalede, ancak Tel Aviv'in zaten "Hafter destekçisi Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a yardım ettiği" kaydedildi.

Rusya'nın ise "bölgede nüfuz elde etmek için kendi ajandasını yürüterek Hafter'i desteklediğine" işaret edilirken, Hafter saflarındaki Afrikalı paralı savaşçıların da sözde "terörizm karşıtı dörtlü ittifaka" daha fazla entegre olduğu savunuldu.

Türkiye'nin Libya hükümetine desteğinin ardından Hafter güçlerinin "başarısızlıklardan muzdarip" olduğuna ve bu nedenle İsrail'in "çetrefilli bir durumda" bulduğuna dikkati çekildi.

Hafter güçlerinin "eğitim kapasitelerinin oldukça zayıf olduğu ve müttefiklerinden bu yönde sınırlı destek aldıklarının" altı çizilirken, İsrail'in, savaşa doğrudan dahil olmadan "bu alanlarda yardımcı olabileceği" önerisinde bulunuldu.

Makalede ayrıca İsrail'in, "terörist ve İslamcılardan" desteğini çekmesi için "Washington'u mutlaka ikna etmesi gerektiği" vurgulandı.

Libya'da meşru hükümete karşı darbe yanlısı güçlerin liderliğini yapan Hafter saflarında, Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup binlerce paralı asker bulunuyor.

Bu unsurlardan Moskova'yı sorumlu tutan ve Wagner'e bağlı paralı askerlerin ülkedeki varlığına karşı çıkan ABD, son dönemde Libya hükümeti ile temaslarını artırdı.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da milislerine saldırı emri vermiş ve 14 ay süren saldırılarda ülke yeniden şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Son dönemde Hafter milislerine karşı önemli başarılar kaydeden Libya hükümetine bağlı ordu birlikleri, 4 Haziran'da Trablus il sınırlarının tamamını ve ardından ülkenin batısının büyük bölümünü milis ve yabancı paralı askerlerden arındırmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
432: israil bölgenin ve dünyanın başbelası alçaklardır
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