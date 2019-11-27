İsrailli büyükelçiden Myanmar'a destek paylaşımı

27.11.2019 22:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 22:50

İsrail'in Nepido Büyükelçisi Ronen Gilor, Myanmar hükümetinin, Gambiya'nın Uluslararası Adalet Divanına (UAD) götürdüğü "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması" talebine yapacağı itiraz öncesi, bu ülkeye "iyi şanslar" dileğinde bulundu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Gilor, Twitter'daki paylaşımında, soykırım davasına itiraz edecek Myanmar hukuk ekibine desteğini vurgulayarak, "İyi bir karar verilmesini ümit ediyoruz. İyi şanslar." ifadelerini kullandı.

Myanmar parlamentosu yetkilileriyle çekilen bir fotoğrafını da paylaşan Gilor, konunun bir sohbette gündeme geldiğini belirterek, "iyi şanslar" dileğini yineledi.

Haaretz gazetesinin söz konusu Twitter paylaşımını İsrail Dışişleri Bakanlığına sormasının ardından tweetler silinirken, konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Büyükelçi Gilor'un birkaç gün önce yaptığı başka bir paylaşımda da Myanmarlı yetkililere destekleyici ifadeler kullandığı belirtilmişti.

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına, 11 Kasım'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu.

Myanmar hükümeti, Gambiya'nın UAD'ye götürdüğü "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması" talebine itiraz için ülke lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başkanlığında bir ekibi Hollanda'ya gönderme kararı almıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA