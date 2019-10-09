İsrailli bir firma tarafından uzayda ilk kez yapay et üretildi

İsrailli bir firma tarafından uzayda ilk kez yapay et üretildi

İsrailli gıda teknolojisi şirketi Aleph Farms yeryüzünde ürettikleri hayvan hücrelerini uzaya taşıdıktan sonra yeryüzünden 399 kilometre uzaktaki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda üç boyutlu yazıcı ile küçük boyutta bir kas dokusu geliştirdi

09.10.2019 07:21
İsrailli bir firma tarafından uzayda ilk kez yapay et üretildi

Uzayda ilk defa laboratuvar ortamında yapay et geliştirildi.


İsrailli gıda teknolojisi şirketi Aleph Farms yeryüzünde ürettikleri hayvan hücrelerini uzaya taşıdıktan sonra yeryüzünden 399 kilometre uzaktaki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda üç boyutlu yazıcı ile küçük boyutta bir kas dokusu geliştirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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