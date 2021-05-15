İsrailli basın derneği: Gazze'de vurulan basın ofislerinin olduğu binayı Hamas'ın kullandığına dair delil yok
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İsrailli basın derneği: Gazze'de vurulan basın ofislerinin olduğu binayı Hamas'ın kullandığına dair delil yok

İsrailli basın derneği: Gazze'de vurulan basın ofislerinin olduğu binayı Hamas'ın kullandığına dair delil yok
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail'deki Yabancı Basın Derneği, Tel Aviv yönetiminin, savaş uçaklarıyla vurularak yerle bir edilen uluslararası basın kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu binanın, Hamas tarafından kullanıldığına ilişkin iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığını belirtti.

İsrail'deki Yabancı Basın Derneği, Tel Aviv yönetiminin, savaş uçaklarıyla vurularak yerle bir edilen uluslararası basın kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu binanın, Hamas tarafından kullanıldığına ilişkin iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığını belirtti.

Dernek yayımladığı yazılı açıklamayla İsrail savaş uçaklarının Gazze'de Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın da ofislerinin bulunduğu yüksek katlı binayı vurarak yıkmasına tepki gösterdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun AP ve Al JAzeera'nın ofislerinin olduğu Gazze'deki binayı hedef almasından dolayı büyük endişe ve dehşet duyulduğu belirtildi.

Bu saldırıyla Gazze'de bulunan diğer basın ofislerinin güvenliği konusunda soru işaretlerinin oluştuğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dünyanın en büyük ve en etkili haber kuruluşlarından bazılarının bürolarının bilerek yıkılmasına neden olmak, İsrail'in basının çalışma özgürlüğüne müdahale etme istekliliği hakkında derin endişe verici soruları gündeme getiriyor."

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye geçiş yapılan sınır kapısının kapalı olduğu bir dönemde, bölgedeki olayları dünya kamuoyuna aktarmasından dolayı Gazze'deki basın ofislerinin daha da önemli hale geldiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca "İsrail'in binanın Hamas tarafından kullanıldığı iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığını not ediyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

İsrail savaş uçakları, bugün Gazze'de AP ve Al Jazeera'nın ofislerinin bulunduğu bir binayı vurarak yerle bir etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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