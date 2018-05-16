İsrailli Bakan'dan Pes Dedirten Sözler: Filistinlilere Çok İyi Davranıyoruz

İsrail Radyosu'na konuşan İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, İsrail güçlerinin bu süreci çok iyi yönettiğini ve Filistinlilere iyi davrandığını söyledi.

AŞIRI TEPKİ GÖSTERİLİYORMUŞ

İsrail askerinin barışçıl gösteri yapan Filistinlilerin üzerine ateş açmasının ardından 60 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili konuşan Shaked, İsrail'i katliamla suçlayan bir çok ülkenin aşırı tepki gösterdiğini ifade etti.

"GÜVENLİK GÜÇLERİ İYİ İŞ YAPIYOR"

"Güvenlik güçleri çok iyi bir iş yapıyor ve olayları yönetiyor" diyen Shaked, uluslararası eleştiriler konusunda "Hoş değil ama biz buna alışığız ve başa çıkabiliriz" ifadelerini kullandı.

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked

"GAZZE ŞERİDİ'Nİ ELE GEÇİRMEK DIŞINDA BİR ÇARE KALMADI"

İsrailli bakan "Gazze Şeridini yeniden ele geçirmek dışında bir çare kalmadı" dedi, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden korkmadığını belirtti.