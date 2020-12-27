İsrailli bakandan Filistinli "güvenlik" tutuklularına "Kovid-19 aşısı yapılmaması" talimatı
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İsrailli bakandan Filistinli "güvenlik" tutuklularına "Kovid-19 aşısı yapılmaması" talimatı

27.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:52
İsrailli bakandan Filistinli

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın İsrail hapishanelerindeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmaması" talimatı verdiği ortaya çıktı.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın İsrail hapishanelerindeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmaması" talimatı verdiği ortaya çıktı.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Sağlık Bakanlığının yönetmeliğine rağmen Ohana'nın İsrail hapishanelerindeki "güvenlik" tutuklularına Kovid-19 aşısı yapılmaması için geçen hafta ilgili kurumlara talimat gönderdiği belirtildi.

Tutukluların İsrail'de Kovid-19'a karşı aşılanacak ikinci grubun bir parçası olduğu yönündeki Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine aykırı olarak, Ohana'nın sadece hapishane çalışanlarının aşılanması emrini verdiği ifade edildi.

Haberde, Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından gönderilen talimatta "Filistinli" ifadesinin geçmediği ancak İsrail hapishanelerinde Filistinlilerin dışında "güvenlik" tutuklusu bulunmadığı vurgulandı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin büyük bir bölümü "güvenlik" tutuklusu olarak sınıflandırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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