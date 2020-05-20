İsrailli bakan Filistin topraklarının tek taraflı "ilhakına" karşı çıktı İsrail Ekonomi Bakanı ve İşçi Partisi lideri Amir Peretz, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin tek taraflı "ilhak" edilmesi planına karşı olduğunu açıkladı.

İsrail Ekonomi Bakanı ve İşçi Partisi lideri Amir Peretz, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin tek taraflı "ilhak" edilmesi planına karşı olduğunu açıkladı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a konuşan Peretz, Tel Aviv yönetiminin "ilhak" planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin tek taraflı "ilhak" edilmesi planına karşı olduğunu belirten Peretz, İsrail Meclisinde ise çoğunluğun bu planı desteklediğini dile getirdi.

İsrail'in bölge ve Filistin yönetiminde neler olduğunu dikkatlice dinlemesi gerektiğini söyleyen Peretz, Filistin ile diyaloğu ve iki devletli (Filistin-İsrail meselesi) çözümü desteklediğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.

Kaynak: AA