İsrailli Bakan'dan, Şeyh Sabri'yi ziyaret eden milletvekilleri "seçimlerden uzaklaştırılsın" çağrısı

21.01.2020 00:12 | Son Güncelleme: 21.01.2020 00:12

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi ziyaret eden Filistin asıllı İsrail milletvekillerinin gelecek seçimlerden uzaklaştırılması çağrısında bulundu.

Erdan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Meclisi'ndeki bazı Filistin asıllı milletvekillerinin, hakkında Harem-i Şerif'e bir hafta giriş yasağı getirilen Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi evinde ziyaret etmesine yönelik rahatsızlığını dile getirdi.

Açıklamasında Erdan, Şeyh Sabri'ye asılsız suçlamalarda bulunurken, Mescid-i Aksa İmamı'nı ziyaret eden milletvekillerinin bu adımının, "İsrail'e zarar verdiklerinin başka bir kanıtı" olduğunu iddia etti.

Erdan, paylaşımında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"(Arap milletvekillerinin) çoğunun İsrail parlamentosuna adaylıktan uzaklaştırılması gerekiyor. Tapınak Tepesi (Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya verdiği isim) üzerindeki egemenliğimizi güçlendirmeye ve 'provokatörleri' oradan uzaklaştırmaya devam edeceğiz."

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerden oluşan Ortak Arap Listesi Bloku, 17 Eylül 2019'daki seçimlerde üçüncü olarak Meclise 13 milletvekili göndermişti.

- Şeyh Sabri'nin Aksa'dan uzaklaştırılması

İsrail güvenlik güçleri, 19 Ocak Pazar günü "cuma hutbesinde provokasyon" iddiasıyla Şeyh Sabri'ye, Mescid-i Aksa'dan bir hafta uzaklaştırma cezası vermişti.

İsrail'in bu adımı, Filistin asıllı milletvekilleri ve Hamas tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Orta Arap Listesi Bloku milletvekillerinden Ahmed Tibi, Mansur Abbas, Velid Taha, İmtanis Şehade ve Usama Saadi, Şeyh Sabri'yi Kudüs'teki evinde ziyaret etmişti.

Kaynak: AA