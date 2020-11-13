İsrailli baba ve oğlu kangallara hayran kaldı
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İsrailli baba ve oğlu kangallara hayran kaldı

13.11.2020 10:08 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:13
İsrailli baba ve oğlu kangallara hayran kaldı

İsrailli baba ve oğlu, internetten gördükleri kangalları yakından tanıyabilmek için geldikleri Sivas'ta 'Anadolu Aslan'ına hayran kaldı.

İsrailli baba ve oğlu, internetten gördükleri kangalları yakından tanıyabilmek için geldikleri Sivas'ta 'Anadolu Aslan'ına hayran kaldı.

Amerika'da çiftlikleri bulunan gezgin İsrailli Ofek ve babası Haim Ben Şhıtrıt, dünyanın farklı noktalarını gezerek köpek ırklarını yakından tanıyor. Gezgin baba ve oğul, internet üzerinden tanıma fırsatı buldukları kangalları görmek için Sivas'a geldi. İsrailli baba ve oğlu,,Merakum mevkiinde bulunan kangal çiftliğini ziyaret ederek uzman kangal yetiştiricisi ve eğitmeni Hüseyin Yıldız'dan bilgi aldı. Kangallarla zaman geçiren baba ve oğlu, 'Anadolu Aslan'ına hayran kaldı.

Uzman kangal yetiştiricisi ve eğitmeni Hüseyin Yıldız, İsrailli baba ve oğlunun kangallara hayran kaldıklarını belirterek, "Kangalı seven, kangalı tanıyan İsrail'de de kangal işine çok meraklı olan arkadaşlarımız. Arkadaşlarımızın çeşitli ırklardan köpekleri de var ama kangal köpeğini seviyor. Bizleri de gelip ziyaret ettiler. Kangalları sanal alemde internet aracılığıyla görüp tanıyorlar. Koyunların, ineklerin olduğu bir çiftliğe sahip oldukları için kangalları sanal alemde tanımışlar. Bugün de kangalları yakından görmek için gelip bizi ziyaret ettiler. Kangalları tanımak için Sivas'a geldiler. Doğru elde, doğru ıslahta kangalı görebildikleri için mutlu oldular. Bizim buradaki kangallara hayran kaldılar" dedi.

"Eğer kangalınız varsa kurtlar problem olmaz"

Baba Haim Ben Şhıtrıt, kangalların ırk olarak iri cüsseleriyle dikkat çektiklerini belirterek, "Biz kangal çiftliğine geldik. Çiftliğinde orijinal kangallar var. Bütün dünyayı gezdik, kangalları ineklerin ve koyunların içerisinde gördük. Çok iri hayvanlar, koyunlara karşı çok profesyoneller. Kurtlara karşı da özel dizayn edilmiş ırklar. Bütün dünyadaki kurt popülasyonlarına karşı mücadele edebilirler. Eğer kangalınız varsa hiç probleminiz olmaz, kurt kalmaz" dedi.

Ofek Ben Şhıtrıt ise, kangallara hayran kaldığını belirterek, "Kangalları çok iyi gördüm, sevdim. Kangalların zeki, saf ve iri hayvanlar olduğunu gördüm. Kangalları çok sevdim, safkanları görmek beni mutlu etti" diye konuştu. - SİVAS

İsrailli baba ve oğlu kangallara hayran kaldı
İsrailli baba ve oğlu kangallara hayran kaldı
İsrailli baba ve oğlu kangallara hayran kaldı
İsrailli baba ve oğlu kangallara hayran kaldı
İsrailli baba ve oğlu kangallara hayran kaldı
İsrailli baba ve oğlu kangallara hayran kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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