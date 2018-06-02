İsrailli Askerlerin Öldürdüğü Gazzeli Hemşire Toprağa Verildi

İsrailli Askerlerin Öldürdüğü Gazzeli Hemşire Toprağa Verildi

Gazze'de gönüllü hemşirelik yaparken İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Rezzan Neccar binlerce Filistinli ve yüzlerce beyaz önlüklü sağlık çalışanının katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildiAuthor: euronews-trTags: Gazze şeridi Filistin Saldırı-İsrail Posted: 02 juni 2018.

Gazze'de gönüllü hemşirelik yaparken İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Rezzan Neccar binlerce Filistinli ve yüzlerce beyaz önlüklü sağlık çalışanının katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi

Author: avatareuronews-tr

Tags: Gazze şeridi Filistin Saldırı-İsrail Posted: 02 juni 2018

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et