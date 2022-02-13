İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki eylemi gerginliği artırdı

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde onlarca fanatik yerleşimciyle çadır kurarak yaptığı kışkırtma eylemi bölgedeki gerilimin artmasına neden oldu.

İsrail milletvekili Ben-Gvir'in Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli Salim ailesinin evinin önüne çadır kurması, Yahudi yerleşimciler ile Filistinliler arasında gerginliği artırdı.

Ben-Gvir'in çadır kurduğu yerin yakınında, eyleme destek vermeye gelen çok sayıda Yahudi yerleşimci toplandı.

Yahudi yerleşimciler bölgedeki Filistinlilerle sözlü sataşmaya girerken, İsrail polisi Filistinlileri yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi ses bombası atarak Filistinlileri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

İsrail polisi Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İsrail polisi bu sırada, evinin çatısında Yahudi yerleşimcilerle sözlü sataşmaya giren Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı. Polis, 14 yaşındaki Ahmed Ukki'yi duvara yaslayarak ellerini arkadan bağladı.

Yahudi yerleşimciler ise İsrail polisinin Ukki'yi gözaltına almasını kutladı.

Mahallede sabah yaşanan olaylar sırasında da bir Filistinli gözaltına alınmıştı.

Aşırı sağcı milletvekili Ben-Gvir, Yahudi yerleşimcileri bölgeye çağırırken, Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler ise bu kışkırtma eylemine karşı akşam saatlerinde yürüyüş çağrısı yaptı.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde artan gerilim

Ben-Gvir, dün Yediot Ahronot gazetesine yaptığı açıklamada çalışma ofisini Şeyh Cerrah Mahallesi'ne taşıyacağını söylemişti.

Fanatik Yahudi yerleşimciler, gece saatlerinde Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelerek buradaki Filistinlilere göz yaşartıcı gazla saldırmış, evlerine ve arabalarına taş atmıştı.

Ben-Gvir, Şeyh Cerrah'taki olayların yoğun yaşandığı dönem olan Mayıs 2021'de de benzer bir eylemde bulunmaya çalışmış ancak İsrail yönetimi gerilimi tırmandıracağı gerekçesiyle milletvekiline engel olmuştu.