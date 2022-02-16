İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Kudüs'teki provokatif eylemine Likud'dan destek

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evinden çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli ailenin evinin önünde çadır kurarak yaptığı eylemine Likud Partisi ve diğer sağ partilerden 16 milletvekili katıldı.

Ben-Gvir, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gerilimi tırmandıran eylemine devam ediyor. Filistinli bir ailenin evinden zorla çıkarılmasıyla buraya yerleşen Yahudi aileyi korumak için eylem yaptığını ileri süren Ben-Gvir'i, Likud partisinden aralarında eski bakanlar ve aşırı sağcı diğer partilerin de yer aldığı 16 milletvekili geldi.

Eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un önde gelen isimlerinden Yuli Yoel Edelstein, Likud milletvekilileri Amir Ohana, Yoav Kisch, Shlomo Karhi, Yoav Galant, Miki Zohar, Gadi Yevarkan, Keti Shitrit, Galit Distel-Atbaryan, May Golan Ben Gvir'in eylemine katıldı. Aynı şekilde, aşırı sağcı ve dini Siyonist partilerden milletvekillerinin yanı sıra İsrail'e bağlı Kudüs Belediye Başkanı Yardımcısı Ariyeh King de Ben-Gvir'in çadır kurduğu alana geldi.

Gerilimin yüksek olduğu bölgede İsrail polisinin güvenlik önlemlerini artırması dikkati çekti. Polis, evlerinin önünde toplanan bölge sakini Filistinlileri dağıttı. İsrail polisi ve Filistinliler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah'taki eylemi gerilimi tırmandırdı

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, 13 Şubat sabahı Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelerek evinden çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli Salim ailesinin evinin önünde çadır kurmuştu.

Ben-Gvir'e fanatik İsrailli yerleşimciler katılmış, bu eylemi protesto etmek isteyen bölgedeki Filistinlilerle arbede yaşanmıştı.

İsrail polisi, olayı protesto etmeye çalışan Filistinlilere ses bombası, TOMA, atlı polisler ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Olaylarda en az 20 kişi tutuklanmış, onlarca kişi yaralanmıştı.