İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın girişimi
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İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın girişimi

İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın girişimi
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın girişiminde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın girişiminde bulundu.

Dini Siyonizm Partisi liderlerinden Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'na geldiği ve burada İsrail polisinin engeliyle karşılaştığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İsrail polisinin Harem-i Şerif'e girişine izin vermediği Ben-Gvir, polisle tartışmasında, "Ben milletvekiliyim, beni engelleyemezsiniz. Maalesef polis Hamas'a teslim olmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, İsrail polisinin engellemesinin ardından Mescid-i Aksa'dan uzaklaştı.

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Öte yandan İsrail polisinin eşlik ettiği yüzü aşkın fanatik Yahudi, sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 128 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail polisi korumasındaki Yahudi grupların Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldıkları kaydedildi.

Sabah ve öğleden sonra fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğine işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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