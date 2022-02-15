İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki kurduğu çadıra karşı, Filistinli aktivistten misilleme

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Salim ailesinin evinin önüne onlarca fanatik yerleşimciyle çadır kurarak düzenlediği kışkırtma eylemi devam ediyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsünde yaşayan Filistinli aktivist Muhammed Ebulhummus, Ben-Gvir'in eylemine misilleme yaptı.

Ben-Gvir'in Şeyh Cerrah'ta "ofis kurduğu" açıklaması üzerine Ebulhummus da bu noktanın karşısındaki bir tepeye masa koyarak "çalışma ofisi" kurduğunu söyledi.

Ebulhummus, Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için burada kalmaya devam edeceğini aktardı.