İsrailli aşırı sağcı milletvekili, açlık grevini sonlandıran Filistinlinin hastane odasını basmaya çalıştı - Haberler
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İsrailli aşırı sağcı milletvekili, açlık grevini sonlandıran Filistinlinin hastane odasını basmaya çalıştı

İsrailli aşırı sağcı milletvekili, açlık grevini sonlandıran Filistinlinin hastane odasını basmaya çalıştı
AA / Enes Canlı - Haberler | Güncel

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir, 141 gündür devam ettiği açlık grevine bağlı kritik sağlık durumu nedeniyle hastanede gözetim altında olan Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş'ın odasına baskın düzenlemeye çalışırken, "Filistinliler teröristtir, Suriye'ye gitsinler.

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir, 141 gündür devam ettiği açlık grevine bağlı kritik sağlık durumu nedeniyle hastanede gözetim altında olan Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş'ın odasına baskın düzenlemeye çalışırken, "Filistinliler teröristtir, Suriye'ye gitsinler." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre Ben-Gvir, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasını protesto etmek amacıyla 141 gündür sürdürdüğü açlık grevini İsrail makamlarının 26 Şubat'ta kendisini serbest bırakmasına karşılık sonlandırmayı kabul ettiğini açıklayan Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş'ın odasını basmaya çalıştı.

Ben-Gvir, Filistinli tutuklunun odasına baskın düzenlemeye çalışırken, aralarında bir kadının da yer aldığı aktivistlerin milletvekiline karşı koyduğu görüntülere yansıdı.

İsrailli Milletvekili, bu esnada "Filistinliler teröristtir, Suriye'ye gitsinler." derken orada bulunan akvitistlerin de aşırı sağcı siyasetçiye "Sen teröristsin" şeklinde karşılık verdiği görüldü.

Kadın bir aktivist de olay yerinde Filistin bayrağı açtı.

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AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri

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