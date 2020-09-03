İsrailli aşırı sağcı eski milletvekilinden Mescid-i Aksa'da provokasyon - KUDÜS
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İsrailli aşırı sağcı eski milletvekilinden Mescid-i Aksa'da provokasyon - KUDÜS

İsrailli aşırı sağcı eski milletvekili Haham Yehuda Glick, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da, Yahudiliğin sembollerinden "şofar" adı verilen borunun sesini açarak yeni bir provokasyona imza attı.

03.09.2020 19:36 | Son Güncelleme: 03.09.2020 19:42

İsrailli aşırı sağcı eski milletvekili Haham Yehuda Glick, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da, Yahudiliğin sembollerinden "şofar" adı verilen borunun sesini açarak yeni bir provokasyona imza attı.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yaptıkları baskınları teşvik eden isimlerin başında gelen aşırı sağcı Glick, Harem-i Şerif'te kaydettiği kışkırtıcı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Yahudiliğin sembollerinden biri olan şofarı Mescid-i Aksa'ya sokmalarına izin verilmediğini söyleyen Glick, cep telefonundan şofar sesi açarak Harem-i Şerif'te çaldı.

Bu tahrik edici olaya İsrail polisinin müdahale etmemesi dikkati çekerken, Glick, "Şofarı üflememize izin verilinceye kadar durmayacağız." ifadesini kullandı.

Adı sık sık Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlarla anılan Haham Glick, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili olarak bir süre parlamentoda görev yapmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

İsrailli aşırı sağcı eski milletvekilinden Mescid-i Aksa'da provokasyon - KUDÜS

Kaynak: AA

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