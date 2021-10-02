İsrailli aktivistlerden Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğrayan Filistinliler için destek gösterisi - Haberler
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İsrailli aktivistlerden Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğrayan Filistinliler için destek gösterisi

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
İsrailli aktivistlerden Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğrayan Filistinliler için destek gösterisi

EL İsrailli barış yanlısı aktivistler, 28 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğrayan Filistinliler için dayanışma gösterisi düzenledi.

EL İsrailli barış yanlısı aktivistler, 28 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğrayan Filistinliler için dayanışma gösterisi düzenledi.

"Sessizliği Boz" isimli sivil toplum örgütünün öncülüğündeki gösteriye çok sayıda İsrailli ve Filistinli aktivist katıldı.

El Halil kentine bağlı Mesafer Yatta kırsalında toplanan aktivistler, Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğrayan bölgeye doğru yürüyüşe geçti.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, sık sık "Filistin'e özgürlük" ve "İşgale son ver" sloganları attı.

İsrail güçlerinin gösteri sırasında bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri etrafında yoğun güvenlik önlemleri alması dikkati çekti.

İsrail işgali karşıtı dövizler taşıyan protestocular, saldırıya uğrayan yerleşkeye ulaştıktan sonra bir süre daha gösteri yaparak dağıldı.

Yahudi yerleşimciler, 28 Eylül'de El Halil kentine bağlı Mesafer Yatta kırsalında Filistinlilere saldırmış, biri 3 yaşında çocuk olmak üzere 12 kişi yaralanmıştı.

Bölgedeki bazı çiftçilerin keçilerini dahi bıçaklayan saldırganlar, Filistinlilere ait evleri ve araçları da taşlamıştı.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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