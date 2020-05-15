İsrailli aktivistlerden "ilhak" karşıtı gösteri
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İsrailli aktivistlerden "ilhak" karşıtı gösteri

İsrailli bir grup aktivist, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Filistin toprağı olan Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını protesto etmek için gösteri düzenledi.

İsrailli aktivistlerden 'ilhak' karşıtı gösteri
15.05.2020 21:51 | Son Güncelleme: 15.05.2020 21:53

İsrailli bir grup aktivist, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Filistin toprağı olan Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Batı Kudüs'teki ABD Büyükelçiliğinin ek binası önünde toplanan İsrailli aktivistler, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhak" planını protesto etti.

Göstericiler, İbranice, İngilizce ve Arapça "ırkçılığa ve ilhaka hayır" yazılı pankart ve afişler taşıdı.

İlhakı görüşmek için çarşamba günü İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya da tepki gösteren protestocular, "Pompeo defol, Filistin özgür olacak", "ilhak bir utançtır, bu liderleri cehenneme gönder" sloganları attı.

"ABD'ye, İsrail'in işlediği suçlara verdiği desteği durdurması çağrısı yapıyoruz"

Grup adına açıklama yapan Hather Wise, Washington yönetiminin İsrail'in "ilhak" planına verdiği desteğe karşı olduklarını söyledi.

Wise, Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin hızla genişletildiğine ve buralarda ikamet eden Yahudi yerleşimcilerin de Filistinlilere ait kaynakları kullandığına işaret etti.

Batı Şeria'daki Filistinlilerin ise kendi kaynaklarına ulaşamadığını ve her geçen gün daha da dar bir alana sıkıştırıldığını vurgulayan Wise, "ABD'ye, İsrail'in işlediği suçlara verdiği desteği durdurması çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

İsrailli aktivistlerden 'ilhak' karşıtı gösteri

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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