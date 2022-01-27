İsrailli 2 asker yine "dost ateşi" sonucu yaralandı

İsrail ordusunun Mısır sınırı yakınlarında açtığı "dost ateşi" sonucu 2 İsrailli sınır muhafızı yaralandı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır sınırında uyuşturucu kaçakçılığı girişimini engellemek için düzenlenen bir operasyon sırasında 2 sınır muhafızı, ordunun yanlışlıkla ateş açması sonucu yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "kaçakçılar tarafından gece boyunca İsrail'e doğru yoğun şekilde ateş açıldığı", açılan ateşe karşılık verildiği sırada "yanlış teşhis" sonucu 2 sınır muhafızının hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Bu, İsrail'de bu ay yaşanan ikinci "dost ateşi" vakası oldu.

İsrail ordusu, 13 Ocak'ta da bir üste açılan "dost ateşi" sonucu 2 askerinin öldüğünü duyurmuştu. Gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi'ndeki bir üste nöbet sırasında "yanlış teşhis" nedeniyle askerlerin birbirlerine ateş açtıkları duyurulmuştu.