İsrail zulmü Gazzeli balıkçıları da mağdur ediyor

MUSTAFA HABBUŞ - İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde varılan uluslararası anlaşmalara rağmen balıkçıların avlanma mesafesini keyfi şekilde azaltarak Filistinli balıkçılara ateş açması, gözaltına alması veya teknelerine el koyması bölgede tek geçim kaynağı balıkçılık olan binlerce aileyi mağdur ediyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinlilerin, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkı bulunuyor. Ancak bu anlaşmayı hiçe sayan İsrail yönetimi çeşitli bahanelerle sık sık avlanma mesafesini düşürerek Filistinli balıkçıların 20 mil hakkına engel oluyor.

İsrail güçleri avlanma mesafesini geçtikleri gerekçesiyle el koyduğu balıkçı teknelerini bazen yıllarca elinde tutuyor.

İsrail güçleri 2016'da el koyduğu tekneyi 3 yıl sonra teslim etti

Yıllar sonra da olsa teknesine kavuşan "şanslı" balıkçılardan biri olan Abdulmuti el-Hebil (60), yaşadığı mağduriyeti AA muhabirine anlattı.

İsrail güçlerinin Eylül 2016'da, Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Belah şehri açıklarında "6 mil sınırını aştıkları" gerekçesiyle kendilerine ateş açarak teknelerine el koyduğunu, teknedenki 5 balıkçının tutuklandığını, tutuklu balıkçılar 24 saat sonra serbest bırakılırken Aşdod Limanı'na çekilen tekneye ise el konulduğunu anlatan Hebil, "Her ne kadar tekneme kavuşmuş olmanın sevincini yaşasam da İsrail'in 3 yıldır elinde tuttuğu tekne şu an mermi delikleriyle dolu ve ne yazık ki artık balıkçılık yapabilmek için uygun değil." dedi.

"Tekne mermi delikleriyle dolu. Tamamen kullanılamaz hale gelmiş"

Açılan davalar neticesinde, İsrail makamlarının pazartesi günü, Gazze'nin güneyindeki Kerm Ebu Salim Sınırı Kapısı üzerinden tekneyi kara yoluyla kendilerine teslim ettiğini aktaran Hebil, teknesinin durumunu "Ağları yırtılmış, motora birkaç mermi isabet etmiş, hidrolik dümen sistemi paslanmış ve tamamen kullanılamaz hale gelmiş." ifadeleriyle anlattı.

Yaklaşık 18 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki 180 bin dolarlık teknenin eski haline gelebilmesi için en az 45 bin dolara ihtiyaç olduğunu söyleyen Hebil, buna gücü olmadığını belirterek ilgili kurumlardan destek beklediklerini dile getirdi.

"Bu tekne 27 balıkçı için geçim kaynağıydı"

Hebil, "Bu tekne 27 balıkçı için geçim kaynağıydı. Tekrar iş görür hale gelirse aileleriyle birlikte yaklaşık 200 kişi yine bu tekneden ekmek yiyebilecek." diye konuştu.

Filistinli balıkçı son olarak uluslararası kurumlara ve insan hakları örgütlerine "Gazze'deki balıkçılara yönelik ihlallerine son vermesi için İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

Gazze'deki Filistin Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in balıkçılara yönelik kısıtlamaları kapsamında avlanma miktarını yaklaşık 4 bin tondan 2 bin 800 tona düşürdüğünü belirtmişti.

Sık sık avlanma mesafesini değiştiren İsrail yönetimi son olarak haziran ayında, Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini 15 deniz mili seviyesinden 6 mile düşürme kararı aldığını açıkladı.

Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi balıkçılık yaparak 50 bin kişinin geçimini sağlıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA