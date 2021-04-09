İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi
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İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi

Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel
İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen yüzlerce Filistinlinin "izni olmadığı" gerekçesiyle Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi.

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen yüzlerce Filistinlinin "izni olmadığı" gerekçesiyle Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria sakini 300 Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmediği belirtildi.

Cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinliler, sabahtan itibaren Eski Şehir bölgesinin kapılarında İsrail polisinin kimlik kontrolünden geçirildi.

Burada zaman zaman gerilimi artıran İsrail polisleri, Harem-i Şerif'e girişine izin vermediği Filistinlileri otobüslerle Batı Şeria'ya geri gönderdi.

Böylece yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazına iştirak edemedi.

İsrail polisi, daha önce de Batı Şeria'dan gelen yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemişti.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerinin Kudüs'e gelişleri için izin istiyor.

Hutbede Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki normalleşmeye tepki gösterildi

Öte yandan Harem-i Şerif'te okunan cuma hutbesinde, Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşmesine tepki gösterildi.

İmam Şeyh Muhammed Selim, okuduğu hutbede, İsrail ile yapılan normalleşme anlaşmalarının İslam'a aykırı olduğunu ve Filistin davasına ihanet anlamına geldiğini vurguladı.

Ayrıca Yahudi yerleşimcilere ev ve arsa satmanın da haram olduğuna dikkati çeken Şeyh Selim, Arap ve İslam dünyasına Kudüs'e ve Filistin'e sahip çıkma çağrısında bulundu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail polisinin engellemelerine rağmen Harem-i Şerif'te kılınan cuma namazına 40 bin kişinin iştirak ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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