İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi

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İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen yüzlerce Filistinlinin "izni olmadığı" gerekçesiyle Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi.

Cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinliler sabahtan itibaren Eski Şehir bölgesinin kapılarında kurulan bariyerlerin önünde toplandı.

Burada zaman zaman gerilimi artıran İsrail polisleri, Harem-i Şerif'e girişine izin vermediği Filistinlileri otobüslerle Batı Şeria'ya geri gönderdi.

Böylece yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazına iştirak edemedi.

İsrail polisi, geçen hafta da Batı Şeria'dan gelen onlarca Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemişti.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerinin Kudüs'e gelişleri için izin istiyor.

Hutbede Mescid-i Aksa'ya dua edildi

Öte yandan Harem-i Şerif'te okunan cuma hutbesinde, Müslümanların Aksa'yı yalnız bırakmaması çağrısı yapıldı.

İmam Şeyh Muhammed Serandeh, okuduğu hutbede, Mescid-i Aksa'nın şu an mazlum olduğunu ve zulmün ilelebet sürmeyeceğini vurguladı.

Filistinlilerin Harem-i Şerif'e sahip çıkmaya devam edeceğini belirten Şeyh Serandeh, Mescid-i Aksa için dua etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarına ve İsrail polisinin engellemelerine rağmen Harem-i Şerif'te kılınan cuma namazına 10 bin kişinin iştirak ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat