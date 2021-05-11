İsrail yüzlerce araçlık konvoyla protesto edildi
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İsrail yüzlerce araçlık konvoyla protesto edildi

İsrail yüzlerce araçlık konvoyla protesto edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması, Yalova'da yüzlerce aracın katıldığı konvoyla protesto edildi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması, Yalova'da yüzlerce aracın katıldığı konvoyla protesto edildi.

Yalova'daki sivil toplum kuruluşlarının organizesinde yüzlerce aracın katıldığı konvoy ile İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterildi. 90. Yıl Spor Salonu önünden başlayan konvoya katılan vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıdı. Çiftlikköy ilçesine kadar giden konvoy, daha sonra yeniden kent merkezine döndü. Protesto gösterisi 90. Yıl Spor Salonu önünde sonlandırıldı. - YALOVA

İsrail yüzlerce araçlık konvoyla protesto edildi
İsrail yüzlerce araçlık konvoyla protesto edildi
İsrail yüzlerce araçlık konvoyla protesto edildi
İsrail yüzlerce araçlık konvoyla protesto edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AA'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
AA'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.
Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.
Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.
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