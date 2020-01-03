İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs'tan Türkiye'nin Libya tezkeresine ortak tepki
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İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs'tan Türkiye'nin Libya tezkeresine ortak tepki

Üç ülke yayınladığı ortak bildiride Türkiye'nin Libya'da birliklerini konuşlandırmasına izin veren tasarının Kuzey Afrika ülkesinin iç savaşında tehlikeli bir büyümeye neden olacağı ve bölgedeki istikrarı ciddi şekilde tehdit edeceği belirtildi

03.01.2020 13:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:09
İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs'tan Türkiye'nin Libya tezkeresine ortak tepki

Trablus hükümetine destek için 'ya asker gönderilmesine yeşil ışık yakan 'ye , İsrail ve 'tan tepki geldi.


Üç ülke yayınladığı ortak bildiride Türkiye'nin Libya'da birliklerini konuşlandırmasına izin veren tasarının Kuzey Afrika ülkesinin iç savaşında tehlikeli bir büyümeye neden olacağı ve bölgedeki istikrarı ciddi şekilde tehdit edeceği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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