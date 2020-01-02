İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs doğal gaz boru hattı anlaşmasını imzaladı
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İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs doğal gaz boru hattı anlaşmasını imzaladı

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs, İsrail ile Kıbrıs gazını Avrupa'ya taşıması planlanan bin 900 kilometrelik boru hattının temelini oluşturacak üçlü bir anlaşmaya imza atacak

02.01.2020 11:37 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:37
İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs doğal gaz boru hattı anlaşmasını imzaladı

, ve , İsrail ile Kıbrıs gazını 'ya taşıması planlanan bin 900 kilometrelik boru hattının temelini oluşturacak üçlü bir anlaşmaya imza attı.


Doğu Akdeniz'in (Eastern Mediterannean) kısaltması EastMed olarak isimlendirilen doğal gaz boru hattı anlaşması bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'da üç ülke liderinin katılımıyla imzalandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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