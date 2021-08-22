İsrail, Yunanistan ve GKRY dışişleri bakanları üçlü zirvede bir araya geldi
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İsrail, Yunanistan ve GKRY dışişleri bakanları üçlü zirvede bir araya geldi

İsrail, Yunanistan ve GKRY dışişleri bakanları üçlü zirvede bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında dışişleri bakanları seviyesindeki üçlü zirve, Batı Kudüs'te gerçekleştirildi.

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında dışişleri bakanları seviyesindeki üçlü zirve, Batı Kudüs'te gerçekleştirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'i Batı Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığında ağırladı.

Yapılan üçlü görüşmenin ardından Lapid, Dendias ve Hristodulidis ortak basın toplantısı düzenledi.

Lapid burada yaptığı konuşmada, yerel ve bölgesel sorunları ele aldıklarını dile getirirken, daha fazla detay vermedi.

İsrail Dışişleri Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Mısır, Yunanistan ve GKRY'nin içinde yer aldığı ittifakın "bölgedeki değişimin önemli bir parçası" olduğunu söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da görüşmede, "geniş bir bölgede endişe verici" gelişmeler, iklim değişikliği, sivil savunmanın ve Afganistan'ı ele aldıklarını dile getirdi.

Taliban'ın Türkiye'ye yönelik mesajlarına değinen Dendias, şunları kaydetti:

"Bu arada Taliban Türkiye'yi bir müttefik ve dost ülke olarak tanıdığını net şekilde açıkladı. Komşularımızdan bazı ülkeler, bazen göçü araçsallaştırma gibi yöntemler kullanarak, eski imparatorlukları, eski anlayışları geri getirmeye çabalıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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