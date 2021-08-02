İsrail Yüksek Mahkemesi, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelere uzlaşma önerdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail Yüksek Mahkemesi, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelere uzlaşma önerdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kudüs'te bulunan İsrail Yüksek Mahkemesi, Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla tahliye ile karşı karşıya olan 4 Filistinli ailenin temyiz başvurusu hakkındaki kararını erteleyerek, ailelere uzlaşma önerdi.

Kudüs'te bulunan İsrail Yüksek Mahkemesi, Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla tahliye ile karşı karşıya olan 4 Filistinli ailenin temyiz başvurusu hakkındaki kararını erteleyerek, ailelere uzlaşma önerdi.

Kudüs'te bulunan İsrail Yüksek Mahkemesi, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla tahliye ile karşı karşıya olan 4 Filistinli ailenin temyiz başvurusu hakkındaki kararını erteledi. 3 saat süren duruşmanın ardından tarafları uzlaşmaya çağıran mahkeme, Filistinli ailelerden evlerinin bulunduğu arazilerin Yahudi yerleşimcilerin örgütüne ait olduğunu kabul etmelerini isteyerek, kira ödedikleri sürece evlerinde kalabilecekleri "koruyucu kiracı statüsü" çözümünü önerdi. Ailelerin ise bu çözümü reddettiği aktarıldı.

Filistinli ailelerin avukatı Sami Arsheed duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Mahkeme tarafların iddialarını dinledi ve mahkeme herhangi bir karara varmadı. Karar vereceklerini söylediler ancak davanın görüşülmesi için bir oturum daha olacak gibi görünüyor" dedi.

Mahkemenin Filistinli ailelere evlerinde yaşayan kişilerin isimlerinin bulunduğu bir liste sunması için bir hafta süre verdiği bildirilirken, mahkemenin gelecek duruşması için herhangi bir tarih belirlenmediği ifade edildi.

Söz konusu dava uluslararası düzeyde ilgi çekerken, davanın daha önce görüşüldüğü alt mahkemeler Filistinli ailelerin evlerinin bulunduğu arazilerin Yahudi yerleşimcilere ait olduklarına hükmetmiş ve tahliye kararını onaylamıştı. Tahliye kararının ardından çıkan protestolar çatışmalara neden olmuş, İsrail-Filistin arasında mayıs ayında 11 gün süren çatışmalar patlak vermişti. Şeyh Cerrah'ta yaşayan Filistinli ailelerin yaşadıkları evlerin bulunduğu araziler 2003 yılında bölgeyi Yahudi yerleşimi için geliştirmeyi planlayan bir Yahudi örgütü tarafından satın alınmıştı. İsrail ile Filistin arasında 11 gün süren çatışmalarda Gazze'de 260, İsrail'de ise 13 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail, Şeyh Cerrah meselesinin devlet meselesi olmadığını, mahkeme kararlarına tabi bir özel mülkiyet anlaşmazlığı olduğunu öne sürüyor. Yahudi yerleşimciler Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 1956 yılından bu yana yaşayan Filistinli ailelerin ikamet ettikleri evlerin 1948 yılından önce Yahudilere ait olan araziler üzerine inşa edildiğini iddia ediyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)

İsrail Yüksek Mahkemesi, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelere uzlaşma önerdi
İsrail Yüksek Mahkemesi, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelere uzlaşma önerdi
İsrail Yüksek Mahkemesi, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelere uzlaşma önerdi
İsrail Yüksek Mahkemesi, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelere uzlaşma önerdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Demet Akalın Diana Spencer
Spor Eda Erdem Can Bartu Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail Yüksek Mahkemesi, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelere uzlaşma önerdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 21:03:04. #1.14#

title