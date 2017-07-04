İsrail Yüksek Mahkemesi'nden Çifte Standart

İsrail Yüksek Mahkemesi, 2 yıl önce fanatik Yahudiler tarafından kaçırıldıktan sonra yakılarak öldürülen 16 yaşındaki Filistinli Muhammed Ebu Hudayr'ın katillerinin evinin yıkılması talebini reddetti.



İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail'in "terör" eylemlerine karışanların evlerinin yıkılmasını öngören kanun çerçevesinde İsrail Yüksek Mahkemesi'ne Ebu Hudayr'ın avukatları tarafından sunulan talebin reddedildiği belirtildi.



Mahkemenin Filistinliler ile Yahudi katillerin eylemleri arasında "fark" olduğunu belirttiğini aktaran gazetenin haberinde, Yüksek Mahkeme Başkanı Elyakim Rubinstein'in "Bu talebin kabul edilmesi mümkün değil. Çünkü eylemin gerçekleştiği zaman ile talebin mahkemeye sunulduğu zaman arasında uzun bir zaman var." şeklindeki sözlerine de yer verildi.





Öte yandan AA muhabirine açıklamalarda bulunan Filistinli Muhammed Ebu Hudayr'ın babası Hüseyin Ebu Hudayr, "Bu talebin reddedilmesi dünyaya bir kez daha bu devletin (İsrail) ırkçı bir devlet olduğunu ispat ediyor. Filistinlilerin evlerini yıkan bu devlet, oğlumun katillerinin evlerinin yıkım talebini sadece Yahudi oldukları için reddediyor." dedi.



İsrail Yüksek Mahkemesi'nin gerekçesinin "ırkçı kararı" örtme çabası olduğunu ve bu ırkçı karara karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirten baba Ebu Hudayr, "Zaman aşımı gerekçesi İsrail'in mahkeme sisteminin bir parçası. Biz o zaman evlerinin yıkılması talebinde bulunduk. Ancak bize öncelikle suçlarının tespit edilmesi için beklememiz gerektiğini söylediler. Ancak bu 2 yıl sürdü. Biz de ardından doğrudan mahkemeye başvurduk ve talebimiz reddedildi. Sonra Yüksek Mahkeme'ye başvurduk." şeklinde konuştu.



Filistinli Ebu Hudayr'ın avukatları tarafından daha önce de çocuklarını öldüren Yahudi katillerin evlerinin yıkılması için başvurdukları İsrail makamları, bu talebi reddetmişti.





Batı Şeria'da 12 Haziran 2014'te kaybolan üç Yahudi yerleşimcinin 18 gün sonra ölü bulunmasının ardından Filistinli genç Muhammed Ebu Hudayr 2 Temmuz'da işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şuafat beldesindeki evinin önünden fanatik Yahudiler tarafından kaçırılmış ve yakılarak katledilmişti. Ebu Hudayr'ın ölümünün ardından Kudüs'ün tüm mahallelerinde, Filistinlilerle İsrail askerleri arasında yoğun çatışmalar yaşanmıştı.