İsrail Yüksek Mahkemesi İtalya'daki kazadan kurtulan çocuğun halaya iadesine hükmetti

İsrail Yüksek Mahkemesi, İtalya'da 14 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasından kurtulan tek kişi olan 6 yaşındaki çocuğu İsrail'e götüren dedesi Shmuel Peleg'in velayet için yaptığı temyiz başvurusunu geri çevirdi.

Peleg'in başvurusunu değerlendiren Yüksek Mahkeme, çocuğun İtalya'daki halası Aya Biran'a iadesi yönündeki alt mahkeme kararını onadı.

İtalya'nın kuzeyindeki Maggiore gölü kıyısındaki Stresa kasabasıyla yaklaşık 1500 metre yükseklikteki Mottarone kasabasını bağlayan teleferik hattındaki kabinin seyir halindeyken düşmesi neticesinde kabinde bulunan 15 kişiden 14'ü hayatını kaybetmişti.

Kazada anne, baba, kardeşi, babaanne ve dedesini kaybeden Eitan, olayın ardından İtalyan makamları tarafından İtalya'da yaşayan halası Aya Biran'a emanet edilmişti.

Çocuğun İsrail'de yaşayan anne tarafından dedesi Peleg, eylül ayında torununu İsviçre üzerinden özel uçakla İsrail'e getirmişti.

Bunun üzerine İtalya'da dede Peleg hakkında "insan kaçırma" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. İtalya'daki savcılık, Peleg ve ona yardım eden şoförü hakkında uluslararası yakalama emri çıkarmıştı.

İsrail'deki aile mahkemesi de hala Aya Biran'ın açtığı davada, 25 Ekim'de aldığı kararla, kazadan sonra dedesi Shmuel Peleg tarafından İsrail'e getirilen 6 yaşındaki çocuğun İtalya'ya gönderilmesine karar vermişti.

AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri

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