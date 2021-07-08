İsrail Yüksek Mahkemesi, eleştirilere hedef olan "Yahudi ulus devlet yasası"nı yürürlükten kaldırmayı reddetti
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İsrail Yüksek Mahkemesi, eleştirilere hedef olan "Yahudi ulus devlet yasası"nı yürürlükten kaldırmayı reddetti

İsrail Yüksek Mahkemesi, eleştirilere hedef olan 'Yahudi ulus devlet yasası'nı yürürlükten kaldırmayı reddetti
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

İsrail Yüksek Mahkemesi, 2018 yılında kabul edilen ve ayrımcı olduğu yönünde eleştirilen "Yahudi ulus devlet yasası"nın yürürlükten kaldırılmasına yönelik talepleri reddetti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 2018 yılında kabul edilen ve ayrımcı olduğu yönünde eleştirilen "Yahudi ulus devlet yasası"nın yürürlükten kaldırılmasına yönelik talepleri reddetti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan habere göre, kararda ulus devlet yasasının "gelecekteki anayasanın bir parçası olduğu" ifade edildi.

Kararda, yasanın "devlete yönelik" olduğu vurgusu yapılırken, mahkemenin 10 üyesi söz konusu yasanın yürürlükten kaldırılmaması yönünde oy kullandı, 1'i de aleyhte görüş bildirdi.

Yahudi ulus devlet yasası

İsrail Meclisi'nde 19 Temmuz'da çok az bir oy farkıyla kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasası iki farklı vatandaş modelini öngörüyor.

Yasayla ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş olarak kabul edildiği yönünde eleştiriler ne sürülüyor.

Uygulamadaki ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıkarılmış, ülkenin tek resmi dili İbranice kabul edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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