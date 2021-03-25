İsrail, yük gemisinin İran tarafından hedef alındığını iddia etti
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İsrail, yük gemisinin İran tarafından hedef alındığını iddia etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İsrail, yük gemisinin İran tarafından hedef alındığını iddia etti

İsrail'e ait Kanal 12 televizyonu, Umman Körfezi'nde Tanzanya'dan Hindistan'a seyreden İsrail'e ait yük gemisinin İran füzeleriyle hedef alındığını iddia etti.

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İsrail'e ait Kanal 12 televizyonu, Umman Körfezi'nde Tanzanya'dan Hindistan'a seyreden İsrail'e ait yük gemisinin İran füzeleriyle hedef alındığını iddia etti.

İran-İsrail arasındaki gerilim sürüyor. İsrail'e ait Kanal 12 televizyonu, Umman Körfezi'nde İsrail'e ait yük gemisinin İran tarafından füze ile hedef alındığını açıkladı. Kanal 12, geminin İsrailli bir işadamına ait olduğunu ve Hindistan'dan Tanzanya'ya doğru yol aldığını bildirirken, gemide hasar meydana geldiğini öne sürdü. Kanal 12, olayın İsrailli güvenlik yetkililerine ve şirket sahiplerine bildirildiğini, gemide meydana gelen hasarın değerlendirildikten sonra yoluna devam edeceğini aktardı.

Haber, İsrailli güvenlik yetkililerine dayandırılırken, İran'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

İsrail, İran'ı daha öncede suçlamıştı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Şubat ayında İsrail'e at bir kargo gemisine yine Umman Körfezi'nde gerçekleşen saldırıdan dolayı İran'ı suçlamış ve Tahran yönetiminin gemiyi hedef aldığını iddia etmişti. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan söz konusu iddialara ilişkin yapılan açıklamada ise, İsrail'in bilerek İran'ı hedef göstermeye çalıştığı belirtilmiş ve iddialar yalanlanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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