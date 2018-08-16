İsrail Yıllardır El Koyduğu Filistinlilere Ait Postaları Teslim Etti

İsrail Yıllardır El Koyduğu Filistinlilere Ait Postaları Teslim Etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Posta ofisi dış çekim Posta yığınlarından detaylar Posta ofisi sorumlusu Ramazan Gazzavi ile röportaj Çalışanların postaları tasnif etmesi Posta ofisi çalışanı Ahmed el-Temam ile röportaj Postalardan detaylar İsrail, 2010'dan bu yana dünyanın farklı ülkelerinden...

İsrail Yıllardır El Koyduğu Filistinlilere Ait Postaları Teslim Etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Posta ofisi dış çekim
Posta yığınlarından detaylar
Posta ofisi sorumlusu Ramazan Gazzavi ile röportaj
Çalışanların postaları tasnif etmesi
Posta ofisi çalışanı Ahmed el-Temam ile röportaj
Postalardan detaylar İsrail, 2010'dan bu yana dünyanın farklı ülkelerinden Filistin'e gönderilen ancak alıcılarına ulaşmasına izin vermeyerek el koyduğu tonlarca postayı yıllar sonra Filistin hükümetine teslim etti.

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