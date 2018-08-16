İsrail Yıllardır El Koyduğu Filistinlilere Ait Postaları Teslim Etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Posta ofisi dış çekim

Posta yığınlarından detaylar

Posta ofisi sorumlusu Ramazan Gazzavi ile röportaj

Çalışanların postaları tasnif etmesi

Posta ofisi çalışanı Ahmed el-Temam ile röportaj

Postalardan detaylar İsrail, 2010'dan bu yana dünyanın farklı ülkelerinden Filistin'e gönderilen ancak alıcılarına ulaşmasına izin vermeyerek el koyduğu tonlarca postayı yıllar sonra Filistin hükümetine teslim etti.