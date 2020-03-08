İsrail, koronavirüs salgını nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı
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İsrail, Güncel

İsrail, koronavirüs salgını nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı

İsrail, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Mısır ile kara sınır kapısını kapattı. Mısır tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

08.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:20

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail turizm şirketlerinin İsrail makamlarından, Mısır ile olan kara sınır kapısının pazar akşamı yerel saat ile 17.00'den itibaren kapatılacağına dair talimat aldığı belirtildi.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmezken Mısır tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

25 KİŞİDE KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ

İsrail'de Çin, Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya ve Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok ülkeden dönen İsraillilere, 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları talimatı verilmişti.

Söz konusu ülkelerden gelen yabancıların, İsrail'e girişi de yasaklanmıştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'de, çoğu İtalya'dan dönen 25 kişide Kovid-19 tespit edildi.

İsrail, koronavirüs salgını nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

İsrail, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Mısır ile sınır kapısını kapattı

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