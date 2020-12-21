İsrail, yabancıların ülkeye girişini yasakladı
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İsrail, yabancıların ülkeye girişini yasakladı

21.12.2020 22:07 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:10
İsrail, yabancıların ülkeye girişini yasakladı

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle yabancıların ülkeye girişini yasaklarken, yurt dışından dönen İsraillilerin de karantina otellerinde konaklamasını zorunlu hale getirdi.

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle yabancıların ülkeye girişini yasaklarken, yurt dışından dönen İsraillilerin de karantina otellerinde konaklamasını zorunlu hale getirdi.

Kovid-19 Kabinesi, salgınla mücadele kapsamında 23 Aralık'tan itibaren en az 10 gün süreyle yabancıların ülkeye girişinin yasaklanması kararı aldı.

Kabine ayrıca çarşamba gününden itibaren yurt dışından dönen İsraillilerin de belirlenen otellerde 10 ila 14 gün karantinada kalmasını kararlaştırdı.

İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.

Bu gelişme üzerine İsrail, dün İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelen yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 9 milyona yaklaşan nüfusa sahip İsrail'de 378 binden fazla kişi Kovid-19'a yakalanırken, 3 bin 111 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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