İsrail ve Yunanistan'dan Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmaya tepki
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İsrail ve Yunanistan'dan Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmaya tepki

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakata, İsrail ve Yunanistan yönetiminden tepki geldi.

05.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:13
İsrail ve Yunanistan'dan Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmaya tepki

ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakata, ve yönetiminden tepki geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise söz konusu mutabakat ile ilgili olarak "Libya'daki meşru hükümet ayakları üzerinde dik durduktan, sağlam durduktan sonra bu atılan adım yerini bulacaktır." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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