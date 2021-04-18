İsrail ve Yunanistan arasında tarihin en büyük anlaşması imzalandı
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İsrail ve Yunanistan arasında tarihin en büyük anlaşması imzalandı

İsrail ve Yunanistan arasında tarihin en büyük anlaşması imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İsrail Savunma Bakanlığı, Yunanistan ile bugüne kadar en geniş kapsamlı askeri anlaşmanın imzalandığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı, Yunanistan ile bugüne kadar en geniş kapsamlı askeri anlaşmanın imzalandığını açıkladı.

Yunanistan ve İsrail, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin genişletilmesi kapsamında yeni bir savunma anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında kara ve deniz sistemleri gibi askeri teknoloji alanında faaliyet gösteren İsrailli şirket Elbit Systems, 1.65 milyar dolar karşılığında Yunanistan Hava Kuvvetleri için bir eğitim ve tatbikat merkezi işletecek. Yaklaşık 20 yıl boyunca sürecek eğitim anlaşması kapsamında Elbit, M-346 ve T-6 uçaklarıyla askeri etiğim sağlayacak.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları, bugüne kadarki en büyük savunma anlaşmasını imzaladı. Anlaşma kapsamında Yunanistan Hava Kuvvetleri için Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi kurulacak" denildi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise, "Bu programın İsrail ve Yunanistan ekonomilerini güçlendireceğinden eminim. İsrail ve Yunanistan arasındaki iş birliği savunma, ekonomik ve siyasi düzeyde derinleşecek" dedi. - TEL AVİV

İsrail ve Yunanistan arasında tarihin en büyük anlaşması imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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