İsrail ve Sudan'ın ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığı iddia edildi
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İsrail ve Sudan'ın ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığı iddia edildi

23.10.2020 18:19 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:24
İsrail ve Sudan'ın ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığı iddia edildi

Üst düzey bir ABD'li yetkili, İsrail ve Sudan'ın ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığını iddia etti.

Üst düzey bir ABD'li yetkili, İsrail ve Sudan'ın ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığını iddia etti.

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in ardından diğer Arap ülkeleri ile ilişkilerini normalleştirme çalışmalarına devam ediyor. Üst düzey bir ABD'li yetkili, İsrail ve Sudan'ın ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığını iddia ederek, anlaşmanın bugün duyurulmasını beklendiğini aktardı. Yetkili, ABD Başkan Donald Trump'ın Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkarmasının İsrail ile yakınlaşmasında etkili olduğunu açıkladı.

Öte yandan Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Sudan'ı 335 milyon dolar ödemesi durumunda "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağını ifade etmişti. Ardından Sudan Merkez Bankası Başkanı Mohamed al-Fatih Zainelabidine ise yaptığı açıklamada, Trump'ın terör saldırılarında hayatını kaybeden ABD'liler için talep ettiği ödemenin gerçekleştirildiğini duyurmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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