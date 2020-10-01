İsrail ve Lübnan, Doğu Akdeniz'de deniz sınırı için görüşmeye başlayacak
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İsrail ve Lübnan, Doğu Akdeniz'de deniz sınırı için görüşmeye başlayacak

01.10.2020 16:51 | Son Güncelleme: 01.10.2020 16:55
İsrail ve Lübnan, Doğu Akdeniz'de deniz sınırı için görüşmeye başlayacak

İsrail ve Lübnan, Doğu Akdeniz'de deniz sınırının belirlenmesi için ABD'nin arabuluculuğunda görüşmeler için bir araya gelecek.

İsrail ve Lübnan, Doğu Akdeniz'de deniz sınırının belirlenmesi için ABD'nin arabuluculuğunda görüşmeler için bir araya gelecek.

Lübnan ile İsrail, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin arabuluculuğunda masaya oturuyor. İki ülkenin deniz ve kara sınırlarının belirlenmesi için ABD'nin arabuluculuğunda görüşmelere başlayacağı açıklandı. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz de İsrail ve Lübnan arasında uzun süredir devam eden deniz sınırı anlaşmazlığını sona erdirmek için ABD aracılığında görüşmeler yapacağını doğruladı. Bakan Steinitz, görüşmelerin 9 Ekim'de sona eren Yahudilerin Sukot tatilinden sonra gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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