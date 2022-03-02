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İsrail ve Kanada Başbakanları, Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

AA, Mücahit Aydemir - Güncel
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İsrail ve Kanada Başbakanları, Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Kanadalı mevkidaşı Justin Trudeau'nun, Rusya-Ukrayna savaşını görüştüğü bildirildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Kanadalı mevkidaşı Justin Trudeau'nun, Rusya- Ukrayna savaşını görüştüğü bildirildi.

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bennett ve Trudeau, telefon konuşması gerçekleştirdi.

Görüşmede iki liderin, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da dahil olmak üzere bir dizi konuyu ele aldığı" kaydedildi.

Bennett, Trudeau görüşmesi öncesinde de, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yapmıştı.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Justin Trudeau, Ukrayna, İsrail, Rusya, Güncel, Haberler

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